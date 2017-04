Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Au programme aujourd’hui : Yannick Jadot s'est levé tôt tôt tôt pour soutenir Hamon, Elkabach et Cheminade ont pris le thé entre dinosaures, les candidats jouent à celui qui pleurera le plus fort, et surtout, surtout, on a encore accumulé les raisons de souhaiter que cette campagne en finisse !