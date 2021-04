Morning Glory : à celui qui a osé dire à Jean-Luc Mélenchon qu’il est un peu… désagréable ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 31 mars : la demi-mesure de Nicolas Dupont-Aignan, électrocardiogramme plat pour tous les membres du gouvernement et un journaliste OSE dire à Jean-Luc Mélenchon qu'il est un peu... désagréable ?