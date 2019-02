Morning Glory: mais qui a essayé de recruter Eric Drouet pour les européennes ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 février : Marine Le Pen s’est cru au feu rouge, qui a proposé à Eric Drouet de rejoindre sa liste pour les européennes ? La CGT est-elle Eric Drouet ? Nicolas Dupont-Aignan est à la Réunion et il a essayé de faire des punchlines, Bruno Le Maire a de super bonnes idées, vivement qu’il soit au gouvernement et Guillaume Larrivé a chié dans la colle.