Morning Glory : à gauche, Elisabeth Borne est de droite, à droite, elle est de gauche

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 17 mai 2022 : les En Marche dégainent leur fiche bristol pour vanter les mérites de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne, la gauche réagit, l’extrême droite refuse à l’appeler « Première » et l’égo des ministres.