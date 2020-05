Morning Glory : à la maison, au moins, les ministres peuvent sortir leurs antisèches

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous toutes les images qu’on reçoit. Au programme de ce 30 avril : on fait un avant/après l’épidémie avec la Secrétaire d’Etat à l’Economie, les patrons de la grande distribution se sont relayés dans les médias après l’annonce de la disponibilité des masques en magasin, on se dit que finalement les ministres ne sont pas si malheureux chez eux et ça chauffe à Lyon avec Gérard Collomb, aka l’homme de fer.