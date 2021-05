Morning Glory : à la manif des policiers, Éric Zemmour s’est cru à Disneyland

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 20 mai : Éric Zemmour qui revient de la manifestation des policiers, c’est un peu comme un enfant qui rentrerait de Disneyland ; l’étrange attitude de la candidate des Verts, Karima Deli ; la gênance du ministre du Tourisme ; Xavier Bertrand n’a pas attendu la réouverture des cinémas pour nous faire profiter de ses talents d’Actor Studio et les Ménard sont de retour à Paris.