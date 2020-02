Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 février : sur le handicap aussi, CNEWS est « pro », on sent que Marine Le Pen a besoin d’argent, on se demande pourquoi le mot « réconcilier » n’a plus la cote et la ministre de l’Ecologie a un vrai problème avec les noms.

