Morning Glory : qui a reveillé François Asselineau ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 janvier : Elkabbach a mangé du lion, les Républicains ont un peu peur de paraître petits face à au grand débat, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner aurait mieux fait de réfléchir avant de parler, on s’inquiète pour Gérard Larcher, Xavier Bertrand est un homme comme les autres et il est en colère et le retour de François Asselineau.