Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 juin : on rappelle à tous les invités de France inter qu’en 2019 la radio est filmée, Jean-Luc Mélenchon qualifie ses collègues de « têtes à claques » et ça leur fera sûrement plaisir et les politiques sont plein de bons conseils pour lutter contre la canicule.