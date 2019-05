Morning Glory - Affaire Vincent Lambert : quand les politiques jouent aux médecins

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 23 mai : les RN sont subitement tous devenus médecins, on a senti Jean-Pierre Elkabbach bien moins taquin avec Edouard Philippe qu’avec Nicolas Dupont-Aignan la veille, on se retrouve dans la salle de bains de Nathalie Loiseau sur France Inter, on joue au Scrabble avec Jean-Pierre Raffarin et on salue la (grande) classe de Gilbert Collard.