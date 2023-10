Morning Glory : Agora, l’application pour «plus de démocratie directe avec les Français»

Au programme de ce Morning Glory du mardi 3 octobre : Agora, le nouveau jouet d’Olivier Véran et du gouvernement, Michel Sardou et Patrick Sébastien toujours un peu trop en forme, l’amabilité des membres de LFI semble-t-il contagieuse, et les punaises de lit qui vivent leur meilleure vie dans la capitale.