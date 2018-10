Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 octobre : Alain Juppé essaie de se donner une image plus "cool", Eric Coquerel fait bien marrer Léa Salamé, et Quotidien dévoile comment ils ont donné leurs images de la perquisition de la France insoumise à la police.