Morning Glory – Alerte enlèvement : la gauche a disparu des matinales

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 avril 2021 : une alerte enlèvement déclenchée pour l’ensemble des « forces de gauche », disparues des médias depuis l’attentat de Rambouillet vendredi dernier, Jean-Luc Mélenchon se plaint d’être en voyage depuis Youtube, l’epic fail de Marine Le Pen et, apparemment, les ministres ont le temps d’être candidats à des élections en ce moment. Marlène Schiappa y arrive en tout cas.