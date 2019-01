Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 janvier : le grand débat serait-il un prétexte pour attendre l’épuisement des gilets jaunes, la question osée de la matinale de France Inter, l’inquiétude grandit pour Jean-Pierre Elkabbach et Patrick Balkany au sommet de sa forme.