Morning Glory : Alexis Corbière "condamne, mais..."

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales télé et radios. Au programme de ce 14 janvier : un gouvernement qui en fait un peu trop sur la lettre de Macron aux Française, la fiche « éléments de langage » pour le débat national, Mounir Mahjoubi profite de la crise pour rallier Paris, le parti de Marine Le Pen promet qu’il « arrive », l’Insoumis Alexis Corbière se spécialise dans le « oui, mais… » et le journaliste Marc Fauvelle sèche un membre du RN.