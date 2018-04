Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 26 avril : Brune Poirson veut instaurer une taxe anti-mégot le mardi et jure n’en avoir jamais parlé le jeudi, Geneviève de Fontenay fait des analyses politiques, Bruno Le Maire kiffe ses vacances aux États-Unis et on se marre beaucoup sur Itélé.