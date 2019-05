Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 1er mai : que des invités spécial jour férié, les gros tics de langage de Christophe Castaner, Amélie de Montchalin affole les réseaux sociaux, le communiste Ian Brossat a trouvé une formule tellement convaincante qu’il la répète partout et les derniers mots de Jean-Marie Le Pen aka Papi Facho.