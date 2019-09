Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 septembre Anne Hidalgo était l’invitée de France Inter, la bienveillance était invitée chez Jean-Jacques Bourdin, on prend des nouvelles du parti du divertissement aka La France Insoumise, on a senti Jean-Pierre Elkabbach UN PEU tendu sur le sujet des retraites et l’ex gilet jaune Ingrid Levavasseur fait son retour.