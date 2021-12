Morning Glory : Anne Hidalgo dit merci aux cours Florent

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 13 décembre : l’incarcération de Claude Guéant, les cours Florent d’Anne Hidalgo, les délires de Valérie Pécresse sur France 3, François Bayrou ne devrait jamais dire jamais et les malheurs d’un journaliste de BFMTV.