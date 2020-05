Morning Glory : Anne Hidalgo ou l’art de la sobriété

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 mai : Public Sénat est vraiment LA chaîne des gens cool, la technique préférée des politiques pour embrouiller les journalistes, Anne Hidalgo joue la carte de la sobriété à fond, Rachida Dati continue à bien penser aux municipales, Jean-Michel Blanquer n’est toujours pas plus clair sur la rentrée des classes et BFMTV commence légèrement à craquer.