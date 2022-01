Morning Glory : Anne Hidalgo ou l’interminable entrée en campagne

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 janvier : le concours du plus trash, les explications de Jean-Michel Ibiza au JT de TF1, Marine Le Pen et les éoliennes, un fantôme chez Bourdin, l’élève Anne Hidalgo et la fin de la remontada.