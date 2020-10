En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 octobre : le comportement d’Anne Hidalgo devient suspect, Stanislas Guérini appuie sur le mauvais bouton, on pense que Christian Estrosi veut rentrer au gouvernement et l’hospitalisation de Donald Trump a mis tous les profs d’anglais de France en PLS.