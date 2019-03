Morning Glory : apparemment, BFMTV a embauché Laurent Wauquiez

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 mars : Laurent Wauquiez se prend pour un employé de BFMTV, alors que Gérard Larcher a bien compris comment faire pour écraser son interviewer, l’abbé de la Morandais était (encore) invité sur CNEWS et il a (encore) dit n’importe quoi, on prend un shot de vitamines avec Jean-Pierre Samba Chevènement et on prend conscience, enfin, que Marine Le Pen est une adorable personne. Comment faire pour être sûr qu’on vous pose les bonnes questions ? Laurent Wauquiez a depuis longtemps trouvé la technique : il ne répond pas aux questions des journalistes, il fait lui-même les questions et les réponses. C’est agaçant, mais ça marche. La preuve sur BFMTV ce jeudi matin. Dans un registre similaire, Gérard Larcher a lui une autre technique pour se faire entendre et dire ce qu’il veut, peu importe l’interlocuteur en face : il hausse le ton, fort, jusqu’à ce qu’on n’entende plus que lui. Démonstration sur LCI.