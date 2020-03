Morning Glory : apparemment, Nicolas Dupont-Aignan est la réincarnation de Louis Pasteur

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour décryptent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 mars : Jean-Luc Mélenchon sait tirer la couverture à lui de façon très subtile, la réincarnation de Louis Pasteur était sur RTL, pour la première fois, Nadine Morano a dit quelque chose de censé et pour rassurer les plus inquiets, Muriel Pénicaud nous explique tout ce qu’il faut savoir sur le Coronavirus.