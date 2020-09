En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 septembre : on fait un gros retour dans les années 90 ; Nadine Morano distribue les paires de claques ; François Bayrou est devenu Commissaire et Jean Castex est toujours sans complexe.