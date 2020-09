Morning Glory: après "l'ami noir", on vient de découvrir "la nounou très, très musulmane"

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 septembre : Pascal Praud a eu un éclair de lucidité – très bref, mais quand même – Valérie Pécresse a essayé d’être sympa et ça s’est bien retourné contre elle ; Jean-Marie Bigard se retire de la course à la présidentielle ; Ségolène Royal s’est trouvé un siège régulier sur LCI (et ça lui fait très très plaisir) ; et après « l’ami noir », on découvre le « copain très très noir » et la nounou « très très musulmane ».