Morning Glory : Arnaud Montebourg a voté Jean-Luc Mélenchon, ah bon ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 juin : Emmanuel Macron tendu depuis sa gifle, le placard aux archives d'Arnaud Montebourg, même les politiques qui passent leur temps à faire du cinéma disent qu’il faut arrêter de passer son temps à faire du cinéma, une inconnue devenue star des chaînes d’infos et le nouveau défi Pataboo d’Éric Zemmour.