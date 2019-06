Morning Glory : associer PMA et musulman ? Jean Messiha l’a fait

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 juin : Gilles Le Gendre est toujours trop intelligent pour nous, les médias font de la pub gratos à Marion Maréchal Le Pen, Sibeth Ndiaye ne sait pas répondre simplement à une question, le record du grand écart a été battu par Jean Messiha ce vendredi matin sur CNEWS et Jean-Jacques Bourdin a de sérieux problèmes de concentration en ce moment.