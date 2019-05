Morning Glory : attention, de sérieux virus s’attaquent à la classe politique

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 16 mai : on adore les « euuuuh » qui en disent plus que des phrases construites, le virus qui rend sourd se propage à toute la classe politique, mais un autre virus est apparu : celui qui gratte la gorge à l’évocation d’un mot qu’on n’aime pas trop, on assiste au meeting des Verts (à moins que ce ne soit un déjeuner chez mémé), l’Insoumis Adrien Quatennens a du mal à optimiser son temps de parole et Marine Le Pen était de bonne humeur ce matin sur France Inter.