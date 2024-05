Morning Glory : au 20H de TF1, Marion Maréchal bat son record d’islamisation

Au programme de ce Morning Glory du lundi 29 avril : Emmanuel Macron se met au latin pour remettre les référendums sur la table, on reprend le jeu du "Kiki dira le plus vite le mot islamisation" avec Marion Maréchal, le ministre des Transports Patrice Vergriete est passé sur BFM pour ne rien dire et enfin Tony Estanguet a acheté une bougie. Une vraie belle bougie dont il est très fier.