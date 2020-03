Morning Glory : au gouvernement, on prépare (déjà) les critiques d’après-Coronavirus

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 23 mars : on sent que le gouvernement commence déjà à préparer les critiques de l’après-Coronavirus, on tire notre chapeau à ceux qui, à l’Assemblée nationale, doivent retranscrire fidèlement chaque prise de parole – y compris celles de Muriel Pénicaud – Coronavirus ou pas, Nicolas Dupont-Aignan est plus que jamais le meilleur d’entre nous et on vérifie que la n°2 de la Santé, Christelle Dubost, a adapté son discours depuis la dernière fois.