Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 mars : on a ri comme jamais avec Rachida Dati sur BFM Paris, Gaspard Gantzer a manifestement perdu en crédibilité, Cédric Villani n’est décidément pas un homme politique comme les autres, le RN Louis Alliot essaie de garder la face même en enchaînant les bourdes,