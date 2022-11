Morning Glory : avoir des enfants en politique, c’est bien pratique

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 3 novembre 2022 : Marine Le Pen, Louis Aliot et Robert Ménard du groupe du Rassemblement national se sont alternés sur les matinales pour dénoncer la mesure du titre de séjour pour les “métiers sous tension” du projet de loi de “l’immigration”. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie n’hésite pas à se servir de ses enfants comme argument politique. Et le 3 novembre est la journée mondiale de la gentillesse mais pas pour tout le monde : Marine Le Pen a taclé Emmanuel Macron. Et on s’est amusé avec le mot cacao, car si on enlève le “o” ça sonne plus du tout pareil.