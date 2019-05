Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 28 mai : on a perdu Florian Philippot, le président du Sénat, Gérard Larcher, lâche totalement Laurent Wauquiez et on a aussi cru avoir perdu Asselineau, mais en fait il a fait un beau discours sur son site internet, avec plein de fake news.