Morning Glory : belle performance de Nicolas Dupont-Aignan qui tombe tout seul dans un piège

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 3 novembre : Nicolas Dupont-Aignan se met dans la panade tout seul, comme un grand, l’Insoumis Adrien Quatennens transforme ses interviews en tribune, le retour de Patrick Kanner et le geste qui veut tout dire de Jordan Bardella.