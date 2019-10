Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 octobre : Benjamin Griveaux fait pleurer dans les chaumières, Nicolas Sarkozy devient Bouddha chez Michel Drucker, les silences des uns en disent plus que les discours des autres et à droite, on ne s’embarrasse même plus à avoir des arguments.

