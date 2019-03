Morning Glory : pas besoin d’ennemi quand on a Robert Bourgi

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigne et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 mars : les politiques de tous bords réagissent à l’annonce du renoncement d’Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement envoie ses experts sur les plateaux télé pour analyser la situation et CNEWS reçoit un invité très encombrant en la personne de Robert Bourgi. On part direction CNEWS qui recevait ce matin l’homme d’affaires Robert Bougri. Et l’homme est, on peut le dire, encombrant. Et surtout, il vaut mieux l’avoir avec soi que contre soi parce que sinon après il balance sur vous. Parlez-en à François Fillon. Et sur CNEWS, Robert Bougri n’a pas retenu ses coups, tout le monde en a pris pour son grade. Sinon, dans le reste des matinales radios, on a envoyé les responsables politiques de tous bords pour réagir au renoncement d’Abdelaziz Bouteflika. Mais sur France Info, le gouvernement a fait le choix d’envoyer un expert, le numéro deux des affaires étrangères… que personne ne connaît en plus d’être un homme un peu perdu dans ses notes.