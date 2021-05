Morning Glory - BFMTV, LCI : deux chaînes, mêmes invités, même discours

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 6 mai : le ministre du Tourisme et du malaise était sur BFMTV, Ségolène Royal arrive à nous faire rire sans le vouloir, la stratégie des chaînes d’info commence UN PEU à se voir, l’épatant retournement de veste de Nicolas Dupont-Aignan et, après un an et demi de Covid, François Bayrou ignore toujours comment mettre correctement son masque.