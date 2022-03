Morning Glory : bienvenue dans la campagne des paranos

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 8 mars : un nouveau parano dans la campagne présidentielle, les lapsus de Jordan Bardella, le gros rattrapage d’Anne Hidalgo sur l’IVG et des politiques qui utilisent des mots à mauvais escient.