Morning Glory : bienvenue dans le monde binaire de Marine Le Pen

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 18 mai : la NUPES patine sur son programme pour les législatives, le discours ultra simpliste de Marine Le Pen, le melon de Ségolène Royal et beaucoup, beaucoup de vide.