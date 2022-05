Morning Glory : bienvenue devant le portail le plus hype du moment

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 3 mai : le cas d’école de François Bayrou, le gros mensonge d’Éric Zemmour et la relation Emmanuel Macron/Edouard Philippe.