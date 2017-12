Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios. C’est bientôt les fêtes, et qui dit fêtes dit bons vœux de fin d’année. On commence par Jean-Luc Mélenchon qui souhaite un joyeux anniversaire à Emmanuel Macron sans oublier Louis Alliot qui nous explique pour la 3ème fois en 3 mois que l’Europe ne fonctionne plus ! - Extrait Quotidien du 19 décembre 2017.