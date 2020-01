Morning Glory : Bourdin aura tout essayé pour avoir l'avis de Marine Le Pen sur la grève

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 janvier : RTL et France Inter revendiquent la place du numéro 1, sur BFM qu’on parle des retraites ou de Meghan Markle et du prince Harry ça sonne pareil, Philippe Martinez ne fait pas grève des médias, Marine Le Pen est incapable de répondre à une question sur le mouvement de grève, Benjamin Griveaux est au bout du rouleau et on s’interroge sur la consommation d’alcool du RN Louis Aliot.

