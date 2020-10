Morning Glory : bravo à l’Armée de l’air pour sa belle blague ce matin

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 30 septembre : Clémentine Autain est furax contre les médias qui rapporteraient des « rumeurs », sauf que ce sont ses camarades de la France Insoumise qui en ont parlé les premiers ; Bruno Le Maire a pris des gants avec nous pour nous annoncer qu’il faudrait travailler plus ; Nicolas Dupont Aignan est plus convaincu que jamais d’avoir une stature présidentiable et la bonne blague de l’Armée de l’air ce matin.