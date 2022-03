Morning Glory : Bruno Le Maire à deux doigts d’affronter Poutine à mains nues – mais doucement quand même

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 1er mars : Bruno Le Maire veut en découdre avec Poutine – mais pas trop quand même, le manque de convictions des Républicains, Éric Zemmour ce menteur, le moment de gloire d’Anne Hidalgo, CNEWS oublie sa raison d’être et la preuve qu’Éric Zemmour n’est pas raciste.