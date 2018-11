Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 novembre : on réclame toujours un Oscar pour Xavier Bertrand, Ségolène Royal laisse entendre qu’elle sera candidate en 2022, Bruno Le Maire essaie d’être « cool », Nicolas Dupont-Aignan est super bien entouré (non) et Emmanuel Macron paie sa tournée.