Morning Glory : bye bye Jacqueline Gourault, ministre partie trop tôt

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 7 mars : l’à-peu-près de Stanislas Guérini, la difficulté d’interviewer un ministre en temps de guerre, le départ qui nous attriste de Jacqueline Gourault et le fond du fond de la campagne présidentielle.