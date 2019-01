Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 30 janvier : l’interminable débat de François Bayrou à Pau, la blague qu’on aurait pu faire était sur Radio Classique, le beau-gosse de la droite était sur Sud Radio et un truc un peu drôle entendu au Caire, sans trucage.