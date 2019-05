Morning Glory : c’est officiel, Nathalie Loiseau est "dead la meuf"

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 mai : en politique, la règle veut que si on parle BEAUCOUP de vous, et en BIEN, c’est que vous êtes dans la mouise la plus totale, on n’a rarement vu un ministre des Comptes Publics aussi à côté de la plaque, Daniel Cohn Bendit fait tout ce qu’il peut pour rester sympathique et la ministre du Travail Muriel Pénicaud n’arrive toujours pas à finir ses phrases.