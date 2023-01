Morning Glory : ça clashe comme jamais entre CNEWS et Marion Maréchal Le Pen

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 16 janvier 2023 : le quiz du jour, la phrase de François Bayrou qu’on n’attendait pas, le gros clash (non) sur CNEWS, la recette anti-déprime, la fausse bonne idée de Public Sénat et des nouvelles de Gérard.